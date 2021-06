Eva Măruță i-a ”topit” pe internauți: ”Doamne, cât ești de frumoasă!”

22:40

Adela Popescu este deja mămica a doi băieți, însă pentru a treia sarcină are emoții și mai mari. Vedeta se teme puțin din cauza situației epidemiologice actuala și știe că va avea o naștere destul […] The post Adela Popescu, emoții mari înainte de a treia naștere! „Am o certitudine că va fi foarte greu.” appeared first on Cancan.