Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 3 iunie 2021

09:10

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat că jucătorii săi vor reveni din vacanță la jumătatea acestei luni (16 iunie) pentru a da startul pregătirilor în vederea noului sezon competițional al Ligii 1 […] The post Vacanță scurtă pentru moldoveni: „Ținând cont de ce se întâmplă, vreau să am o marjă de siguranță!” appeared first on Cancan.