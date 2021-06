Decizie radicală luată de fiul Corneliei Catanga, după moartea mamei sale: „Te spânzur!”

10:40

ISU Prahova a anunțat că a fost descoperit un cadavru în hala cuprinsă de flăcări de la Brazi. Până în acest moment, pompierii nu au reușit să stingă incendiul în totalitate. Trupul neînsuflețit a fost […] The post Pompierii au găsit un cadavru în hala cuprinsă de flăcări de la Brazi. Incendiul încă nu a fost stins appeared first on Cancan.