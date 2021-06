Daria Radionova, mesaj subliminal pentru Alex Bodi și Bianca Iordache? “Nu totul trebuie să fie auzit sau văzut”

12:00

Fulgy a lămurit legătura pe care o are cu Denisa Despa, după ce s-a vehiculat că ar fi împreună. Fiul Clejanilor a dezmințit zvonurile. Dan Manole, alias Fulgy, a spus recent că nu are o […] The post A lămurit totul! Ce relație are, de fapt, Fulgy cu Denisa Despa „Mi-a făcut doar o…” appeared first on Cancan.