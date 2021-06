Soţia şoferului de camion ucis într-o parcare din Franţa, mărturie tulburătoare despre noaptea crimei: L-am văzut cum venea plin de sânge

08:15

„Adevărul” aintrat în posesia unor discuţii interne ale PLUS din vara lui 2020, înainte defuziune, în înregistrări fiind prezentat planul prin care gruparea condusă deDacian Cioloş şi Dragoş Tudorache pregăteşte filialele judeţene în vedereacompetiţiei interne, astfel încât oamenii PLUS să controleze noul partid (USR PLUS).