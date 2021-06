Mare ATENȚIE, români! Tot ce trebuie să știți dacă mergeți în vacanță în Grecia, Bulgaria, Italia sau Turcia

17:00

Bancul zilei are ca subiect amorul. Un băiat și o fată petrec împreună o noapte fierbinte de dragoste. La un moment dat, când stăteau întinși pe pat unul lângă celălalt, față își spune: – Doamne-ajută, […] The post Bancul zilei | Un băiat și o fată petrec împreună o noapte fierbinte appeared first on Cancan.