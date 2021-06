El e pompierul din Mehedinți care a devenit vicecampion european la culturism

22:50

Cătălin Măruță a făcut un live pe Instagram, de la volanul mașinii sale, în care le-a mulțumit fanilor lui care-i ascultă podcasturile. El a dezvăluit că interviul cu Oana Zăvoranu a ajuns pe locul al […] The post Mesajul lui Cătălin Măruță după interviul cu Oana Zăvoranu: ”Ar fi un lucru incredibil!” appeared first on Cancan.