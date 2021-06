Și-a făcut praf mașina după ce a fost înșelat de iubită! Argeșeanul are dovezi: ”Am prins-o cu poze!”

07:50

Kamara are grave probleme cu fiul său Leon. Cântărețul a declarat că, dacă nu se operează, băiatul lui va suferi schimbări ireversibile la corp. Kamara a explicat la XNS că totul se întâmplă din cauza […] The post Kamara, strigăt de ajutor. Fiul lui are nevoie de o nouă operație „Problemele ar fi ireversibile” appeared first on Cancan.