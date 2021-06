Bancul zilei / „Tu fati tatoaze? Vreu să scriu pe mână Alina, da an ieclenză”

17:40

Un tânăr din Budeasa, județul Argeș, și-a distrus mașina, după ce iubita lui l-a înșelat. El a spus că a prins-o pe aleasa inimii lui cu poze compromițătoare. Cu levierul și-a lovit tânărul mașina până […]