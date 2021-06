Cabral, protagonistul unei situații jenante! Cum a reușit să îl uluiască pe recepționerul unui hotel. „A urmat neliniștea și jena și a alunecat în scârbă, profundă

23:20

Relația dintre Jador și Georgiana, singura femeie pe care artistul a iubit-o, a fost mereu complicată. Deși și-a dorit mult o împăcare, se pare că lanțul de iubire s-a rupt în cele din urmă. Cei […] The post Jador și Georgiana s-au despărțit! Relația celor doi nu a mers nici de această dată. „E geloasă mai mult decât prevede legea” appeared first on Cancan.