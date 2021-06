Fulgy, internat la Spitalul Obregia de câteva ore. El a fost tratat și la clinica Toxicodependențe şi Psihiatrie “Sf. Stelian”, dar și într-un centru privat din Spania

11:30

În zilele noastre, tatuajele nu mai sunt deloc un subiect tabu. Fiecare este liber să se exprime cum simte, iar dacă o persoană alege să-și facă unul sau mai multe tatuaje, acest lucru nu înseamnă […] The post Bancul zilei / „Tu fati tatoaze? Vreu să scriu pe mână Alina, da an ieclenză” appeared first on Cancan.