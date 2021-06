Tânără din Iași, ruptă de beată la volan. Cu ce viteză gonea pe o stradă din oraș

21:20

Cea mai bătrână femeie din lume trăiește în India și descoperirea uluitoare a fost făcută în urma eforturilor uriașe făcute de autorități de a inumiza cât mai multe persoane împotriva noului coronavirus. După SUA, India […] The post În India a fost găsită cea mai bătrână femeie din lume! Câți ani are și cum s-a făcut descoperirea uluitoare appeared first on Cancan.