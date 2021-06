Dusau Uhrin dă cărțile pe față: „La Dinamo, situația e foarte grea! Nu am fost plătit deloc și nu există niciun plan”

Cehul Dusan Uhrin (53 de ani) mai are un an de contract cu Dinamo, club pe care în finalul play-out-ului l-a salvat de la retrogradare.Antrenorul „câinilor” a vorbit deschis despre probleme echipei din „Ștefan cel Mare”. Uhrin spune că nu a primit niciun ban în acest mandat, că are nevoie de transferuri și că nu știe ce planuri are conducere pentru viitorul apropiat. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor