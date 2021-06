„Denunțul” lui Fulgy îl bagă la apă pe Velea?! Ce pedeapsă drastică riscă artistul

22:10

Irina Tănase, iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, a oferit un interviu despre starea de sănătate a partenerului său în penitenciar. Fostul om politic se află la închisoare de doi ani și mai are de […] The post Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, mărturisiri despre starea fostului șef PSD „Nu este bine” appeared first on Cancan.