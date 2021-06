Prima apariție a unei ursoaice în Galați: "Eu nu ştiu în secolul nostru să fi fost urşi în libertate în județ"

14:30

Daca locuiesti la casa stii cat de important este sa ingrijesti corect toate elementele de pe proprietatea ta. Daca in timpul sezonului rece, curtea nu necesita o atentie sporita, in timpul sezonului cald lucrurile se schimba considerabil. Bineinteles, asta in cazul in care iti doresti o curte frumoasa, o peluza mereu verde si, de ce nu, chiar si o mica gradina de legume.