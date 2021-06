Primele declarații oficiale ale lui Nicole Cherry despre sarcină: „Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”

10:40

Radu Vâlcan și Adela Popescu vor deveni părinți pentru a treia oară și, chiar dacă au experiență, emoțiile își spun cuvântul. Mai ales pentru că Adela are câteva complicații, care vor face nașterea mult mai […] The post Radu Vâlcan, îngrijorat pentru Adela Popescu înainte de naștere: „Are niște complicații la coloană” appeared first on Cancan.