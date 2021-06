Povestea fascinantă a Marinei Anca. A lucrat cu Yves SaintLaurent şi a creat o editură în Franţa în pandemie

Stabilită în Franţa din 1983, Marina Anca are o povestefascinantă de viaţă. A lucrat şapte ani cu marele Yves Saint Laurent, scriecărţi bilingve pentru copii, iar de un an are propria editură în Franţa.

