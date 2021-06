Probleme tot mai mari la Dinamo! Sancțiunea primită din partea FIFA e mai gravă

17:30

Costel Gâlcă remarcă jocul „mai direct” al naționalei contra Angliei (0-1) și spune că nu e normal ca selecționerul să fie unicul arătat cu degetul pentru căderea „tricolorilor”: „Tot peisajul fotbalului românesc are o contribuție la această situație”.- Domnule Gâlcă, ce impresie v-a lăsat ultima partidă a naționalei?- Un meci mai reușit al României. Am fost mai direcți, în special în prima repriză, când am avut și mai multe șuturi pe poartă. ...