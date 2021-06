Fulgy, amenințări cu moartea la adresa surorii vitrege 

11:50

Roxana Butnaru a fost surprinsă de ziua ei cu un buchet de flori, tort, și șampanie. Prietenele i-au făcut o surprinză la miezul nopții, au venit în apartamentul brunetei, acolo unde se afla cu noul […] The post “Fosta” lui Cătălin Cazacu și “ex”-ul Anei Mocanu și-au “oficializat” relația appeared first on Cancan.