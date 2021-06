Tânără de 18 ani din Prahova, sechestrată și obligată să se culce cu mai mulți bărbați

18:50

Scandal de pedofilie în Statele Unite, unde un bărbat a făcut sex, pe chat, cu o fată de 15 ani. Pe contul de Twitter, Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, i-a luat apărarea bărbatului […]