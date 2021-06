Diana Dumitrescu, dezvăluiri tulburătoare de la divorț: ”Nu mă puteam opri din plâns!”

07:40

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO vă arăta un scurt clip video în care Bogdan de la Ploiești primește, într-o benzinărie, ceva de la un tip. Deși toată lumea este de părere că în […] The post Bogdan de la Ploiești a răbufnit după ce a fost acuzat de fani că a cumpărat droguri dintr-o benzinărie. Ce scuză a găsit artistul: „Mi-a dat un…” appeared first on Cancan.