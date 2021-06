SuperNovak – Supernova Neagră

11:40

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre planurile pe care le are la echipa sa.Deși fanii FCSB, prin liderul Gheorghe Mustață, spun că nu mai acceptă ca echipa roș-albastră să mai stea un an fără să câștige campionatul, Gigi Becali spune că nu-l interesează titlul în Liga 1, ci doar să câștige bani din vânzarea de jucători.Gigi Becali: „Ce câştig eu dacă iau campionatul cu FCSB?!” „Eu am marfă de 50.000.000 de euro! CFR n-are nici măcar de 5.000. ...