Noi detalii despre divorțul Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Avocații l-au sfătuit să spună că are salariu 2500 de lei pe lună

08:50

Astăzi, 10 iunie 2021, în calendarul creștin ortodox este prăznuită Înălțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub denumirea de “Ispas” și, în cursul acestei zile, creștinii se salută […] The post Calendar ortodox – joi, 10 iunie 2021: Înălțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri. Care sunt tradițiile și ce este bine să faci în această zi sfântă appeared first on Cancan.