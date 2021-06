USR Plus a propus-o pe Atena-Adriana Groza ca guvernator al Biosferei Delta Dunării

USR PLUS a ales-o pe Atena-Adriana Groza ca propunere pentru functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), în urma unui proces de selectie. Groza are o experienta de peste 20 de ani in conservarea biodiversitatii și managementul ariilor naturale protejate, potrivit unui comunicat al formațiunii.

