Horoscop zilnic 11 iunie 2021. Războinicul Marte intră în zodia Leu

10:00

Anda Adam a fost filată de o echipă de paparazzi de curând și în imaginile realizate, cântăreața pare că are o relație destul de apropiată cu un bărbat destul de charismatic. Scenele s-au petrecut într-o […] The post Anda Adam, apropiere suspectă de un bărbat cu o charismă aparte! Cum au fost fotografiați cei doi, după ce s-au înmulțit zvonurile despre divorțul cântăreței appeared first on Cancan.