Viorica de la Clejani, mărturii uluitoare despre fostele iubite ale lui Fulgy: “Le căutam în geantă după droguri”

11:10

Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit la vârsta de 74 de ani, după ce a suferit complicații cardiace, informează Mirror. Actorul s-a stins din viață pe 3 iunie, în Los Angeles, înconjurat […] The post Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit appeared first on Cancan.