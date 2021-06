Casa de vineri a lui Mugur Isărescu, profit DUBLU în anul pandemiei COVID. Ce cifră de afaceri a înregistrat în 2020

Afacerea cu vinuri a guvernatorului BNR are cele mai bune rezultate de la lansare, în anul pandemiei. Mugur Isărescu are 40 de hectare de viță-de-vie în Drăgășani și vinde 9 sortimente de vin. Cele mai vechi sortimente sunt produse în 2012, relatează Realitatea PLUS.

