Culiță Sterp rememorează momentele de la Survivor: ”N-am crezut că o să mănânc din gunoaie”

08:50

Recent, Bianca Drăgușanu le-a mărturisit fanilor săi că fiica ei are ceva probleme de sănătate și așteaptă cu nerăbdare verdictul medicilor în privința sa. Acum, vedeta a dezvăluit că, din fericire, lucrurile nu sunt deloc […] The post Ce vești a primit Bianca Drăgușanu din partea medicilor, în privința fiicei sale. Care este diagnosticul Sofiei: „Trebuie să-i dau tratament” appeared first on Cancan.