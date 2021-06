Top 10 cele mai vizionate videoclipuri de pe YouTube din toate timpurile

14:50

Mult așteptatul serial TV de la Amazon Prime, bazat pe „Lord Of The Rings/Stăpânul inelelor“, primește deja reacții împotriva unor eventuale scene care implică nuditate. Nu este neobișnuit ca producțiile de televiziune să aibă un […] Articolul Fără nuditate în serialul „Lord Of The Rings“, au cerut peste 35.000 de semnatari ai unei petiții apare prima dată în Apropo.ro.