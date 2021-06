Alertă METEO! Cod galben de ploi, vijelii și grindină în aproape toată țara

11:20

„Revoluție” la UTA. Arădenii au anunţat pe site-ul său oficial că s-au despărţit de 11 jucători care au evoluat în sezonul trecut sub comanda lui Laszlo Balint. Surpriza o constituie despăritea de internaționalul Alexandru Albu, […] The post „Revoluție” la UTA » 11 jucători puși pe liber de Laszlo Balint! appeared first on Cancan.