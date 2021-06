Fotbalistul lui Gigi Becali se însoară. Florin Tănase și-a cerut în căsătorie iubita

20:20

Andreea Marin și fiica ei Violeta se înțeleg foarte bine. De fiecare dată, „zâna” își laudă copilul și se mândrește cu realizările ei. Andreea Marin a povestit despre Violeta că este talentată în mai multe […] The post Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr, se lansează în muzică „Sper să nu mă certe că am spus” appeared first on Cancan.