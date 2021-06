Zodiile pe care NU trebuie să le provoci niciodată. Devin agresive dacă le enervezi

09:45

Unul din trei oameni nu beneficiază de transfuzii de sânge atunci când are nevoie, iar pandemia a accentuat criza de din unitățile medicale. Mai mult, în țara noastră, o dată la trei secunde, o persoană are nevoie de transfuzie. Astăzi, de ziua donatorului de sânge, în toate centrele din țară este demarată o campanie, iar oamenii sunt chemați să doneze, relatează Realitatea PLUS.