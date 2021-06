Tsitsipas, devastat: A jucat finala French Open, primind o veste teribilă înainte de meci

09:45

Înascensiunea spre succes, accelerată şi de impactul uriaş al hitului „BohemianRhapsody“, trupa Queen a lansat „We Will Rock You“, o altă melodie de colecţie,folosită adesea ca imn la diverse evenimente importante. Scris de chitaristultrupei, Brain May, şi inclus pe albumul Queen – „News of the World“, din 1977,cântecul are o semnificaţie aparte.