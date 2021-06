Peste 31.000 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore! Câte reacții adverse au fost înregistrate

10:10

Ilinca Vandici a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, în toiul nopții. Prezentatoarea de la Kanal D a fost pusă pe perfuzii și a primit îngrijirile corespunzătoare. Ea a declarat că se simte bine acum. […] The post Ilinca Vandici a ajuns de urgență la spital. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei de la „Bravo, ai stil!” appeared first on Cancan.