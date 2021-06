Pepe și-a asumat noua relație, iar Raluca a ieșit și ea ”la joc”! Cum am filmat-o pe fosta soție a cântărețului?!

12:40

Jucătorul de tenis Stefanos Tsitsipas a anunțat, luni, printr-un mesaj postat pe pagina sa Facebook, că a aflat de moarte bunicii lui cu doar cinci minute de finala de la Roland Garros, pe care a […] The post Drama lui Stefanos Tsitsipas. Ce veste a primit jucătorul grec de tenis, cu cinci minute înainte de finala Roland Garros appeared first on Cancan.