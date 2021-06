Horoscop zilnic 15 iunie 2021. Taurii pot avea parte de schimbări profesionale

12:50

Pensia medie lunară a crescut în primul trimestru al anului cu 0,9% faṭă de trimestrul precedent, la 1.650 lei, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pensia medie de asigurări sociale de […]