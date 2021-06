Spectacolul continuă la EURO 2020: Opt variante de profit pregătite la Franța – Germania și Ungaria – Portugalia » Echipele probabile sunt AICI »»

20:10

Klaus Iohannis și Joe Biden s-au întâlnit la Summitul NATO de la Bruxelles. Potrivit spuselor președintelui României, Joe Biden s-a arătat încântat de o vizită în România și interesat de întărirea parteneriatul strategic dintre România […] The post Klaus Iohannis și Joe Biden, întâlnire la Summitul NATO! „L-am invitat în România” appeared first on Cancan.