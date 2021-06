Chefi la cuţite, semifinala 2021, LIVE VIDEO. Cine s-a calificat în marea finală de la Antena 1

09:00

Oana Radu este una dintre artistele care niciodată nu s-a ferit să vorbească despre problemele prin care a trecut. Artista a avut de-a lungul timpului probleme cu kilogramele, dar și cu depresia. Oana Radu și-a […] The post Oana Radu, mărturisiri sfâșietoare despre lupta cu depresia: „Credeam că am cancer, leucemie, tumori şi mi-am făcut foarte multe analize” appeared first on Cancan.