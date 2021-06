Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au trecut de la iubiți la buni prieteni. În ce relații se află cei doi acum? „Ne leagă prea multe amintiri”

10:40

Lumea o cunoaște pe Mirela Stoian încă din anul 1998, atunci când a debutat alături de grupul de divertisment Vacanța Mare. Personajul „Lila”, plin de naivitate și fără prea multă școală a făcut deliciul telespectatorilor, […] The post Cum arată, în prezent, Mirela Stoian. „Lila” din Vacanța Mare s-a îngrășat și este de nerecunoscut. FOTO appeared first on Cancan.