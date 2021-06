Protestatar cu parașuta la EURO 2020, înainte de Franța - Germania! A avut probleme la aterizare, s-a lovit de un cablu Spidercam

Un activist Greenpeace a încercat să aterizeze cu parașuta pe stadionul din Munchen, înainte de Franța - Germania.Acesta a avut probleme cu aterizarea și a fost aproape să se prăbușească peste mulțime, atingând și un cablu de la Spidercam. El protesta împotriva sponsorului competiției, Volkswagen, și a combustibilului folosit de mașinile produse de compania germană.Can't believe I just caught this on video. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor