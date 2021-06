Pepe și Yasmine Ody au trecut la un alt nivel al relației! Unul dintre apropiați a mărturisit că bruneta s-a mutat în vila cântărețului

11:50

Vladimir Putin pare de neînlocuit din funcția de președinte al Rusiei. Totuși, vârsta își spune cuvântul pentru liderul de la Moscova, care va împlini 69 de ani în luna octombrie. Într-un interviu oferit pentru americanii […] The post Incredibil! Vladimir Putin, dat jos în Rusia? Anunţul care a făcut înconjurul lumii! appeared first on Cancan.