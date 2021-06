Paulina Bojoga(Roma): „Diaspora nu fură, diaspora gândește corect”

Paulina Bojoga este asistentă medicală în Italia de aproximativ două decenii, după 27 de ani de activitate în domeniul sanitar din Republica Moldova. Mulțumită de salariile și condițiile din străinătate, familia ei intentionează să revină la baștină și spune că la 11 iulie va vota drumul spre casă.Europa Liberă: Cât de importante sunt aceste alegeri din 11 iulie și de ce sunt importante aceste alegeri parlamentare anticipate?Paulina Bojoga: „Dna Valentina, în sfârșit se simte o adevărată posibilitate de a schimba lucrurile, de a schimba viitorul copiilor noștri, al nepoților, viitorul Moldovei.În toți anii care au trecut schimbări au fost, dar mereu am fost dezamăgiți, dar acum e greu să ne mai mintă pe noi toți, fiindcă este un moment de cotitură și vom schimba ceva înspre bine, va rămâne în istorie această cotitură.”Europa Liberă: La ce schimbări vă așteptați Dvs. după data de 11 iulie?Paulina Bojoga: „Tare am vrea să se schimbe situația, să fie resetată situația care a fost până acum.”Europa Liberă: De unde pornește începutul, cu ce?Paulina Bojoga: „În parlamentul viitor să găsească problema cea mai importantă ca să ia măsuri cu toți cei care au fost și ne-au jefuit decenii la rând, să fie trași la răspundere și viitorii parlamentari să dea dovadă că sunt oameni cinstiți, să pună în capul mesei justiția, să fie sistemul social echilibrat, reforme economice reale, să fie controlat banul public și o justiție corectă. Asta noi trebuie să cerem de la viitorul parlament.”Europa Liberă: În străinătate, Comisia Electorală Centrală a decis că vor fi deschise 146 de secții de votare. Ce miză are votul celor aflați în străinătate?Paulina Bojoga: „Miza e foarte mare, dar noi cred că o să ne străduim cum a fost anul trecut, noi am stat în rând, dar nu au fost probleme, am votat și am fost tare bravi că n-a fost nicio încercare de a ne da în lături să nu votăm sau să nu ajungă buletine. La noi, la Roma, a fost bine.”Europa Liberă: Cât timp ați stat la coadă pentru ca să votați la alegerile precedente?Paulina Bojoga: „Eu la ora 6 eram deja la ușa secției de votare și am fost printre primii, pe urmă am stat cu prietenii, dar au fost care au stat ore, ore în șir, fiindcă rândul a fost foarte mare. Să fie anul acesta oleacă, de două-trei mai multe locuri de votare ar fi mult mai bine.”Europa Liberă: V-ați supărat pe Comisia Electorală Centrală că n-a deschis mai multe secții de votare? Paulina Bojoga: „Anul acesta ne supărăm, de aceea că noi am insistat toți ca să ne înregistrăm și a fost înregistrarea. Atunci de ce, pentru ca să nu deschidă secțiile corect? E o supărare mare, fiindcă noi am dat dovadă de conștiință și am spus că vrem să votăm. Dar ei ce răspuns ne-au dat? În loc să ușureze procesul ca oamenii să voteze cu plăcere, că sunt și cu copii, sunt și femei gravide, și diferite situații în care nu pot să lepede lucrul sau și-a permis pe o oră-două, ca să vină repede, dar așa nu reușește.”Europa Liberă: De câți ani sunteți plecată peste hotare?Paulina Bojoga: „De 20 de ani, dna Valentina, de 20 de ani suntem departe de casă. Eu stau cu soțul, lucrez soră medicală de 19 ani la cel mai mare spital universitar din Roma. Îmi fac munca de asistentă medicală în Secția de cardiologie, mă simt bine, nu pot să zic că mă simt rău, dar vreau acasă.”Europa Liberă: Acolo nu tot acasă sunteți?Paulina Bojoga: „Tot acasă suntem, dar, oricum, acasă îs copiii, nepoții, care au crescut fără noi. Am doi nepoți: unul are 22 de ani, face universitatea, altul are 16 ani și învață la colegiu. Ei au crescut fără noi. Eu îs cu soțul aici și e foarte dureros că noi stăm departe și ne vedem, iată, ne auzim cum cu Dvs., așa și cu ei, dar nu-s bunica cea care trebuie să fie o bunică adevărată.”Europa Liberă: Și ce probleme ar trebui să rezolve prioritar cei care vor obține mandatul din partea cetățenilor la aceste alegeri parlamentare anticipate? Ce așteptări aveți de la următorul parlament, de la viitorii deputați? Paulina Bojoga: „Știți că e foarte greu și foarte multe probleme care noi așteptăm să fie rezolvate. De exemplu, noi, că am lucrat atâta vreme aici, acasă am fost felcer 27 de ani, m-au „valutat” cu 700 de lei, pe care îi primesc pensie. Socot că guvernul viitor va reuși să facă astfel ca să fim noi la un nivel cuvenit, să primim o pensie cu care să putem trăi decent în Moldova, o pensie decentă.”Europa Liberă: Cum vă explicați că totuși în rândul politicienilor mai sunt voci care spun că cei plecați de mult timp poate ar fi mai bine să nu voteze, pentru că ei nu cunosc atât de bine situația de acasă? Paulina Bojoga: „Nu, nu suntem de acord, dna Valentina, fiindcă noi suntem populația Moldovei, care am contribuit mereu la economia țării, nu direct – indirect, dar oricum banii noștri s-au dus toți în țară, noi am susținut familiile și economia. Dacă banii aceștia se duceau din fondul statului, să se ducă la școli, grădinițe, economie, era o mică Elveție la noi în țară, dar așa toți banii noștri s-au dus în buzunarul hoților. Noi suntem supărați de tot pe ei și vrem să fie trași la răspundere.”Europa Liberă: Ați calculat cam câți bani ați trimis acasă în acești 20 de ani de ședere în Italia?Paulina Bojoga: „Am calculat, așa, pentru noi, dar oricum, eu mi-am rezolvat întrebările copiilor mei, am două fete și le-am ajutat cum am putut și n-am putut acumula atâta bogăție cât au parlamentarii noștri.Iată de ce mă doare și mă supără, fiindcă eu muncesc într-adevăr cu sudoare, cu nopți nedormite și la urmă noi nu că nu putem, nu ne permitem, că știm cum se face de greu banul, nu-l putem irosi așa, într-o parte sau a ne duce în vacanțe, cum se duce dl Dodon. Dacă știe că banul a venit pe degeaba, el îl cheltuie pe degeaba, dar dacă l-ar face el cu sudoarea lui, să știți că fiecare om prețuiește banul altfel.”Europa Liberă: V-ați imaginat măcar pentru câteva momente cum ar fi arătat Republica Moldova și cetățenii acestui stat fără aceste remitențe pe care cei plecați le trimit în țară?Paulina Bojoga: „Nici nu pot să-mi închipui, fiindcă eu cred că fiecare om sau fiecare al doilea om are pe cineva în străinătate care trimite bani pentru susținere, pentru că nu-i posibil ca lumea noastră să trăiască cu o pensie de o mie de lei sau chiar ajutorul cela pe care îl dau ei, compensația de până la o mie de lei. Asta-i o bătaie de joc! Dna Valentina, eu vreau și strig în gura mare: nu-i posibil ca noi să trăim așa de greu și toți hoții de la conducere să trăiască așa de bine. Acesta-i un parangon (diferență) foarte mare, e o distanță ca între cer și pământ, ca lumea să trăiască atât de greu.”Europa Liberă: Cum e posibil ca acolo unde vă aflați cetățenii să o ducă bine, iar în Republica Moldova nivelul de trai să nu fie comparabil cu cel din Occident?Paulina Bojoga: „Păi, dna Valentina, să știți că aici legea stă în capul mesei. Eu nu am mai auzit, la noi se duce un proces timp de 4-5 ani, aici hoții sunt prinși noaptea, pe neprins de veste l-au prins și l-au dus, și l-au judecat pe hoțul care fură. Dar la noi cum se întâmplă? Se fac nelegiuiri și aici, dar mai puține și oamenii primesc pensii bune, primesc ajutoare. Iată, cei care nu lucrează câte ajutoare au primit, acum cu pandemia au fost foarte mulți ajutorați de stat. Și totuși, încă mai cer. Oamenii trăiesc bine și vor să trăiască încă mai bine. Dar noi ne indignăm, noi, moldovenii, zic, că așa de prost trăim la noi în țară și oamenii noștri toți tac și continuă să tragă jugul mai departe. De ce nu se răscoală? De ce nu pun întrebări? Iată, eu sper că dna președintă Maia Sandu va fi cu tot sufletul pentru noi, moldovenii, să scoată țara din ghearele hoților aceștia și să facă o viață adevărată măcar pentru viitorii, viitorii nepoți.”Europa Liberă: Și calea cea dreaptă pe care să se îndrepte Republica Moldova în continuare, pentru Dvs. care ar fi drumul acesta corect? Paulina Bojoga: „Pe calea europeană, numai pe calea europeană! Să trăim ca în Europa.Să știți, la noi nu sunt drumuri prin centrele satelor, dar aici te duci pe deal să faci o plimbare și pe dealuri sunt străzile făcute. Asta-i o rușine când la noi vezi glodul cela pe care îl pune lumea pe Facebook, ca să-l vedem noi în lumea toată, dar ei ciordesc milioane, iar drumurile îs nefăcute.”Europa Liberă: Cunoașteți că în Republica Moldova există mulți cetățeni care cred că doar o apropiere de Est, de Rusia lui Vladimir Putin ar fi mai potrivită pentru viitor?Paulina Bojoga: „Dna Valentina, noi suntem la curent cu toată situația din Republica Moldova. Noi tare ne supărăm, ne sfădim, au fost cazuri când, într-adevăr, ne certam, pentru că sunt persoane care stau aici, în Europa, dar vor cu Rusia și spun că „tot mai bine era atunci”. - Dar de ce tu stai aici, în Europa, du-te în Rusia atunci. Și apar conflicte așa, banale, dar oricum sunt și lumea e grea de cap și nu poți pe toți să-i convingi; îs puțini, dar mai sunt. Diaspora nu fură, diaspora gândește corect, diaspora ajută la toate momentele grele și va ajuta și de data asta ca noi să scoatem Moldova înspre o Moldovă iubitoare și înfloritoare. Așteptăm vizita dnei Maia Sandu, președinta noastră, să vină în Italia și să hotărască multe, multe întrebări care pe noi ne dor.”Europa Liberă: Dar care ar fi acele subiecte pe care ar trebui dna președintă să le abordeze acolo cu factorii de decizie din Italia? Paulina Bojoga: „Dacă o să ne întâlnim cu dumneaei, o să-i adresăm întrebările care ne dor. De exemplu, pentru pensii, pentru venirea acasă, fiindcă atunci când venim acasă noi trebuie să plătim toată averea pe care o avem de aici. Bunăoară, o mașină, dacă să o aduc acasă, trebuie să plătesc la vamă o sumă foarte mare de bani. Pentru ce? Iată întrebările acestea trebuie clarificate, ca noi când ne întoarcem acasă să fim, într-un fel, protejați, să nu ne pună să plătim taxele la vamă. Asta ne doare și multe alte întrebări.”Europa Liberă: Referitor la pensie urmează să fie semnat un acord bilateral între două state – Republica Moldova și Italia.Paulina Bojoga: „Acordul a fost început încă atunci când dna Stela Stângaci era la ambasada noastră și acum dacă au să ducă la capăt această întrebare, e o întrebare foarte corectă și necesară.”Europa Liberă: Ce vreți Dvs. să obțineți prin semnarea acestui acord?Paulina Bojoga: „Să ne fie recunoscut și stajul (anii de muncă) din Moldova ca și aici, fiindcă acasă eu am 27 de ani de lucru, aici am 20, dar mă consider numai cu 20, 27 îi pierd.”Europa Liberă: De ce îi pierdeți?Paulina Bojoga: „Pentru că acei 27 nu se consideră că sunt ani de muncă aici, se iau în considerare numai acei ani pe care i-am muncit aici.”Europa Liberă: Sperați totuși ca, într-un final, să fie semnat acest acord bilateral?Paulina Bojoga: „Să sperăm, depinde mult de conducători. Dna Maia Sandu cred că se străduie pentru poporul nostru.”

