UEFA intervine în scandalul biletelor de la EURO, pentru foștii jucători: „Găsim o soluție pentru legende!”

Fundașul naționalei Germaniei, Antonio Rudiger, a făcut un gest ciudat în timpul partidei cu Franța, de la EURO 2020.Într-o scenă bizară, spre finalul primei reprize, Rudiger pare că îl mușcă de spate pe Pogba, după care îl atinge pe piept, în timp ce francezul protestează.Did Rudiger really just try bite Pogba's back? pic.twitter.com/DRJMIr7jfM— Cenk (@CenkCOYS) June 15, 2021 Pogba s-a plâns și la arbitru, dar acesta nu a luat vreo măsură. ...