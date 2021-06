„Invazie″ de păsări rare în Delta Olteniei. Sătenii se plâng că le mănâncă cireșele

19:50

Divorțul dintre Raluca Pastramă și Pepe a fost unul răsunător, la care nimeni nu se aștepta. Cei doi au pus punct unei căsnicii de opt ani și au luat-o pe drumuri separate. Recent, Pepe s-a […] The post Cum a reacționat Raluca Pastramă după ce a aflat de noua relație a lui Pepe. „Are nevoie de atenţie” appeared first on Cancan.