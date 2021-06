Avocatul Rodolfo Baque, acuzații șocante: “Diego Maradona a fost omorât!” Pe cine arată cu degetul în cazul decesului fostului fotbalist

21:30

Nativii din an de Tigru se confruntă cu autoritățile sau cu autoritatea cuiva și au tendința de a se revolta, de a ieși din tiparele sociale cunoscute, care nu îi permit să reacționeze așa cum […] The post Horoscop chinezesc pentru 17 iunie 2021. Ziua de joi este guvernată de Foc Yang și de Maimuță appeared first on Cancan.