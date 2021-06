Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează?! Sexy-impresara ar fi luat această decizie radicală

07:50

Lora a oferit un interviu în care a menționat-o pe mama ei și regretele pe care le are în ceea ce o privește. În urmă cu un an și jumătate, Lora și-a pierdut mama, din […] The post Ce a regretat Lora cel mai mult după pierderea mamei sale „Nu am avut timp să…” appeared first on Cancan.