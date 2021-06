Radu Vâlcan, un tătic perfect! Cum a fost surprins de către Adela Popescu. Filmarea a stârnit amuzamentul internauților

12:50

Victoria Narcisei Birjaru la Chefi la cuţite 2021 a stârnit multe controverse atât printre fanii show-ului culinar, cât și printre ceilalți concurenți. Ștefan Borleanu, cuțitul de aur din echipa albastră, i-a transmis un mesaj lui […] The post Scandal după finala Chefi la cuţite 2021. Ștefan Borleanu a pus-o la zid pe câştigătoarea Narcisa Birjaru! appeared first on Cancan.