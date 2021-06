Croația - Cehia: Modric & Co. vor să-și recupereze punctele pierdute cu Anglia! Trei PONTURI cu cote mari pentru duelul de la Glasgow

23:00

Răzvan Marin (25 de ani, mijlocaș central) vrea să joace la Cagliari și în sezonul următor.„Vreau să rămân aici. Am avut oferte, da, și din Italia, din Serie A, și din alte campionate. Dar eu vreau să am continuitate acum, nu mă grăbesc”, a spus Marin în emisiunea „Digi Sport Special”.Răzvan Marin continuă la Cagliari: „Mi-a fost greu la început”„Vreau să cred că am urmat un parcurs corect până acum în carieră, am urmat traiectoria normală. ...