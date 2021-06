Ce putere va avea ciclonul format deasupra Mării Negre care a dat peste cap toate planurile turiștilor

07:40

În urmă cu doar câteva zile, între Cătălin Măruță și Alex Velea a început să se strice prietenia. Deranjat de lucrurile pe care le spune despre el și familia lui, la el în emisiune, Alex […] The post Răspunsul lui Cătălin Măruță pentru Alex Velea, după ce s-a aruncat cu vorbe dure. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul de la Pro TV + reacția iubitului Antoniei appeared first on Cancan.