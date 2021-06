Sinteza zilei

19:30

Europa Libera continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu nr. 9 în buletinul de vot va figura Platforma Demnitate și Adevăr cu sloganul: Fapta bună ne adună! L-am întrebat pe liderul formațiunii Andrei Năstase care este miza alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Ascultați, pe final, și discuția cu Iana Stanțieru, din diaspora, care candidează pe listele Platformei DA.Andrei Năstase: „Toate alegerile din ultima perioadă de timp au fost foarte și foarte importante. Cele din acest an, din 11 iulie, sunt cruciale pentru noi, vin pe un fundal anume, marcat și de sărăcia lucie în care trăiește întreaga populație, afectați și de această pandemie, venim după o perioadă în care am reușit să scăpăm țara de Plahotniuc și de regimul lui, dar, în același timp, au rămas rămășițele acelui regim care nu se lasă bătute. Iată de ce e nevoie să facem un efort în plus, ca la următoarele alegeri să dăm Republicii Moldova șansa unei schimbări adevărate, șansa unei guvernări proeuropene, naționale, reformatoare, anticorupție, care să dea start unor reforme serioase și în economie, și în domeniul social, dar mai ales în ceea ce înseamnă combaterea corupției și edificarea statului de drept în Republica Moldova, pentru că de aici vor porni și restul: standarde moderne și ridicate de viață și activitate, vor însemna mai bune drumuri, mai multe locuri de muncă bine plătite, pensii pe potriva efortului pe care l-au depus bunicii și părinții noștri ș.a.m.d.”Europa Liberă: Care e oferta electorală cu care veniți în fața alegătorilor și să spuneți cât de valoroasă este promisiunea care se face în campania electorală, pentru că din întâlnirile cu alegătorii vă dați seama după ce discutați că ei spun că au votat promisiunea și au trăit marea dezamăgire, au pierdut încrederea în clasa politică și după asta nu-și mai imaginează cum și pentru cine să voteze?Andrei Năstase: „Da, nu mai au încredere... Noi venim cu obrazul curat, cu fruntea sus, pentru că ceea ce am promis în stradă atunci când ne-am lansat ca și platformă civică, întâi de toate, am continuat în Parlamentul Republicii Moldova și tot ce am promis oamenilor am încercat să realizăm de pe poziția unei fracțiuni în parlament, cea mai mică, dar cu cele mai mari rezultate. Și cred că acest lucru îl recunoaște toată lumea, îl recunosc liderii de opinie, chiar și oponenții noștri sunt de acord că am fost cei mai harnici, cei mai productivi.Am venit cu cele mai bune proiecte de legi pentru oameni, am făcut cele mai bune legi, fie că era vorba de autoritățile publice locale, de primarii noștri care beneficiază de 600 de milioane de lei doar într-un singur an datorită inițiativei Platformei DA, fermierii la fel, medicii, pensionarii, profesorii, învățătorii – toți au avut de beneficiat de pe urma eforturilor și muncii Platformei Demnitate și Adevăr.Pentru viitor vrem să continuăm ceea ce am început în Parlamentul Republicii Moldova, vrem să modificăm Constituția, mă refer aici la articolul 47, astfel încât toate pensiile să nu mai fie niciodată mai mici decât minimumul de existență, pentru că, de fapt, ne încadrăm într-un genocid social din partea statului față de toți cetățenii țării; vrem ca salariile în Republica Moldova să crească mai mult și mai mult pe măsură ce veniturile noastre cresc, prețurile trebuie stăpânite cumva, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă și ați văzut eforturile noastre de a determina Consiliul Concurenței să intervină, inclusiv la stabilirea prețurilor la carburanți..."Europa Liberă: Și nu a intervenit?Andrei Năstase: „O să intervină, încetul cu încetul o să intervină, pentru că, dacă nu vor interveni, vom continua ceea ce ne reprezintă de drept – protestul nostru. În 2014, 2015, 2016, când am inițiat noi protestele, spuneau: „Dle, dar ce mai dau protestele acestea?”. Eu am să vă dau un exemplu: în 3 mai 2015, am ieșit în stradă 50 de mii de oameni, l-am oprit pe Gaburici și guvernul său să mai dea 7 miliarde de lei la bandiți, să fure încă 7 miliarde de lei, i-am obligat să publice raportul Kroll și, bineînțeles, într-un final, s-a dus și acel guvern Gaburici, din care făceau parte mai mulți politicieni.”Europa Liberă: Să revenim la promisiuni, ziceți că veți avea în grijă pensiile și salariile să crească. De unde bani?Andrei Năstase: „Dacă eradicăm schemele, așa cum am făcut-o atunci când eram la Ministerul de Interne, contrabanda ducând-o la cel mai jos nivel în ultimii 20 de ani, credeți-mă, vor fi și venituri mai multe la bugetul public și bugetele municipale și locale. Dacă atragem mai multe investiții, iar asta înseamnă mai multe locuri de muncă, asta înseamnă mai multă contribuție la stat, iarăși vor veni bani pentru ceea ce spun eu, pentru pensii, pentru salarii mai bune bugetarilor și, bineînțeles, va crește și competitivitatea dintre instituțiile private din țară și din străinătate care vor hotărî să investească aici, și nu să rămână la Prut. Spre exemplu, din cauza unei justiții nedrepte, mai degrabă a unei injustiții, care a fost implicată și în furtul miliardului, și în spălătoria mafiei rusești, și în atacuri raider, oamenii nu mai vin să investească. Nu vin oamenii noștri din diasporă să investească, darămite marile concerne, marile instituții, întreprinderi din străinătate, care ar putea să creeze aici mai multe locuri de muncă, astfel încât cei plecați în străinătate să poată să revină acasă, să poată să-și ia același salariu pe care îl iau la Viena, la Frankfurt, la Roma, la Verona...”Europa Liberă: Dar câți ani i-ar trebui Republicii Moldova ca să ajungă cetățenii să ridice aceleași salarii sau comparative cu cele pe care le primesc în Occident?Andrei Năstase: „Experiența mea scurtă de la un minister, pentru că nu am fost prea mult în administrația statului Republica Moldova, dar experiența scurtă pe care am avut-o acolo îmi spune că lucrurile mari necesită mai mult timp, dar toate au un început, este important să punem bazele acelui început – lupta cu corupția, lupta cu schemele, lupta cu protecționismul, cu nănășismul, cu cumătrismul în Republica Moldova trebuie să înceapă, ele trebuiau să înceapă demult. N-au început, haideți să începem chiar imediat a doua zi, de pe 12 iulie, să dăm într-o parte tot ce este rău, să venim cu fapte bune, haideți să facem unitatea. Dacă n-am reușit s-o facem înainte de alegeri, haideți s-o facem în Parlamentul Republicii Moldova, tot ce înseamnă forță politică democratică, proeuropeană, națională trebuie să ne strângem în Parlamentul țării, să fim uniți din nou, să avem o majoritate de cel puțin 55-56 de neclintit, să ne punem o perspectivă de 4 ani de zile și tot ce se va putea realiza în 4 ani de zile să fie realizat. Avem sprijinul României, vorbesc despre Platforma DA, suntem cel mai fidel partener al României în Republica Moldova; avem sprijinul Uniunii Europene, vin acum cu disponibilitatea a 600 de milioane de euro – granturi, fonduri, investiții –, dar e nevoie de un partener credibil de dialog și de activitate.”Europa Liberă: Pe câte mandate contați și dacă credeți în sondajele de opinie care se fac în timpul campaniei electorale?Andrei Năstase: „Cât privește sondajele de opinie, de multe ori sondajele au fost folosite ca armă de manipulare și de intoxicare a opiniei publice. Sondajele noastre sunt cele pe care le facem și noi, și le faceți și Dvs. în teritoriu atunci când mergeți la oameni și eu îi îndemn pe toți să voteze exact ce consideră domniile lor necesar să voteze. Să voteze fapta bună, să voteze o echipă bună, cum este cea a Platformei DA, să voteze un proiect fezabil, un proiect realist al Platformei Demnitate și Adevăr, și nu promisiunile de la televizor, frumos amenajate sau frumos elaborate, ambalate. Nu! Întâi de toate, să vadă pe cine votează, cine este Slusari, cine este Munteanu, cine este Moțpan, cine este Năstase, cine este Inga Grigoriu, Dinu Plângău și veți vedea că acești oameni sunt acei care atunci când erau în stradă nu și-au precupețit eforturile, energiile ca să se bată pentru țara noastră, pentru oamenii noștri, pentru un trai mai bun aici acasă. Când au ajuns în parlament, au fost cei mai buni la nivelul parlamentului, la nivelul Curții Constituționale, cei mai buni, o recunosc nu doar eu, o recunosc și adversarii noștri. De asta îi îndemn pe oameni mai puțin să dea crezare promisiunilor de viitor și să vadă la fiecare politician care vine și le cere votul ce a făcut în trecut.”Europa Liberă: Dar cu ce șanse totuși porniți? Andrei Năstase: „Eu mizez totuși pe un număr și mai mare de deputați de pe centrul care îl avem în Parlamentul Republicii Moldova și îi rog pe toți cetățenii să înțeleagă un lucru esențial: cei care vin în fiecare zi și ne spun că avem sau că nu avem șanse, ignorați-i. Dacă vă uitați atent la profilul celor care spun acest lucru, sunt exact cei care și-au bătut joc de țara noastră de-a lungul timpului și nu-și doresc ca șansa Republicii Moldova - Platforma DA - să ajungă în parlament. Și în contradictoriu cu ei, eu îi rog pe oameni în mod calm, în mod liniștit să caute secția lor de votare, să meargă acolo și să pună un vot ferm în dreptul Platformei Demnitate și Adevăr, pentru că în spatele Platformei Demnitate și Adevăr este o echipă a faptelor bune, o echipă provenită dintre oameni și pentru oameni.”Europa Liberă: Mulți încă își mai pun întrebarea - de ce atât de răzlețit este centru-dreapta politic? Acest segment e fărâmițat.Andrei Năstase: „Toată lumea cunoaște, Platforma DA și în stradă, și în parlament a insistat pe unitatea forțelor democratice, proeuropene, proromânești. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri să-i chemăm la o masă de dialog pe toți. Când nu s-a mai putut acest lucru și legislația nu-ți mai permite s-o lungești prea mult, am luat act de decizia celorlalte partide de a merge separat și atunci am spus: „Dacă toată lumea a decis să meargă separat, noi ne vom întări ca Platforma Demnitate și Adevăr, vom atrage alături de noi suportul și al profesorilor, și al medicilor, și al altor entități politice care nu participă în alegeri, bunăoară. Și am avut acest suport, declarativ, cel puțin, și vrem să facem o figură bună, să ajungem cât mai mulți în parlamentul țării.”Europa Liberă: Dar nimeni nu s-a identificat cu Platforma Demnitate și Adevăr sau Platforma Demnitate și Adevăr nu s-a identificat cu nimeni, dacă nu ați reușit această consolidare?Andrei Năstase: „Nu, iarăși Platforma n-a reușit?... Platforma a fost cea care a invitat toată lumea la dialog.”Europa Liberă: Da, ați invitat, dar...Andrei Năstase: „Oamenii au hotărât să meargă pe platformele lor politice. Platforma DA a pus în capul mesei de fiecare dată interesul public, interesul național, alții au decis că democrația se face pe partide. Și noi suntem de acord că democrația se face pe partide, însă circumstanțele Republicii Moldova ne obligă, și aici spun ferm, ne obligă să lăsăm într-o parte orgoliile, să lăsăm într-o parte interesele personale și de grup și să facem unitatea, dar repet...”Europa Liberă: Declarativ, toți concurenții electorali spun că lasă orgoliile și frustrările, dar în realitate alegătorul vede că ei nu reușesc să se unească.Andrei Năstase: „Dați-mi unul care a mai făcut ceea ce a făcut Platforma DA de-a lungul timpului. Unu – renunțarea la a participa la alegerile prezidențiale; doi – concesii în cadrul Blocului ACUM; trei – insistența de a rămâne uniți și în parlament, și în consiliile municipale și locale; patru – am lăsat pe ultima sută de metri lista deschisă pentru toată lumea. Ce mai e de făcut?! Cred că lumea a ajuns în momentul în care nu mai poate fi păcălită atât de ușor de la televizor sau de pe rețelele de socializare. Noi suntem cei care am militat în permanență pentru unitate și insistăm și de acum încolo, asta în timp ce respectăm decizia oricărui partid, nu ne apucăm acum să criticăm un partid, pentru că a decis să meargă separat. E decizia lor. Nu ne apucăm să criticăm o forță politică, care a decis să nu participe în alegeri și să susțină altă echipă. Nu ne supărăm, ceea ce vrem să aducem la cunoștința cetățenilor este: cine face parte din Platforma Demnitate și Adevăr, care sunt faptele trecutului, nu am mințit, nu am furat, nu ne-am bătut joc de oameni, ne-am bătut pentru oameni, pentru țară, am făcut tot ce ne-a stat în puteri ca să fim uniți. Tot ce am reușit până acum, vom încerca să continuăm în viitorul parlament și în viitoarea guvernare. Doar să facem un exercițiu de matematică: imaginați-vă un parlament fără Slusari, fără Dinu Plângău, fără Liviu Vovc, fără Stela Macari, fără Maria Ciobanu, fără Vasile Năstase, fără Chiril Moțpan, fără Ion Terguță...”Europa Liberă: Dar cum vedeți Dvs. configurarea următorului legislativ?Andrei Năstase: „Îmi doresc o revenire la unitatea pe care am creat-o împreună cu colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr, la o majoritate proeuropeană, din care să nu lipsească Platforma DA, să nu lipsească colegii noștri din familia popular-europeană, vorbesc de Partidul Politic PAS, colegii mei cu care am stat în stradă, ne-am bătut în parlament...”Europa Liberă: Și dacă acolo accede Blocul PCRM-PSRM, PAS și, cel mai probabil, un al treilea actor, încă astăzi nimeni nu știe cine va fi? Andrei Năstase: „Vedeți Dvs., ne bazăm pe niște studii, așa-zise „studii”, pe care nimeni nu le verifică, presa le ia ca de bune...”Europa Liberă: Dar Dvs. pe interior aveți un sondaj?Andrei Năstase: „Da, sondajele noastre pe interior ne spun că suntem în trend ascendent, ceea pentru ce ne batem noi, să avem mai mulți oameni în parlament decât avem astăzi, sub conducerea lui Alexandru Slusari să avem încă pe atâția.”Europa Liberă: Ce s-ar întâmpla dacă la guvernare ar veni forțele de stânga?Andrei Năstase: „Ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Și eu îi îndemn pe toți cetățenii țării – cei care nu vor să voteze cu PAS, din anumite considerente, să voteze cu Platforma DA; cei care nu-și doresc, din anumite considerente, să voteze cu Platforma DA, vă îndemn să votați cu PAS, partenerii noștri în familia popular-europeană. Haideți să facem așa încât și unii, și alții să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că asta este chezășia normalității, asta este chezășia că Republica Moldova va merge în direcția corectă, în direcția standardelor europene de viață și de activitate, în direcția parteneriatului strategic cu România și cu țările din vecinătate, în direcția dezvoltării tot mai mult și mai mult a relațiilor noastre cu România și apropierea de România, de spațiul, de fapt, firesc, natural, istoric, cultural și de drept comun.”Europa Liberă: După aceste alegeri din 11 iulie, divergențele dintre instituția prezidențială și cea parlamentară vor dispărea?Andrei Năstase: „Ele trebuie să dispară, pentru că instituțiile statului, indiferent cum se cheamă, trebuie să coopereze loial între ele, inclusiv în spiritul recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar, întâi de toate, în interesul cetățeanului. Eram la Ministerul de Interne și am făcut tot ce mi-a stat în puteri, încât instituțiile statului să nu mai facă această competiție sălbatică dintre ele – Procuratura cu Ministerul de Interne, Ministerul de Interne cu CNA-ul, CNA-ul cu SIS-ul. Am adunat la o masă toată lumea din fruntea acestor instituții și iată că trei luni de zile, pentru prima oară în 30 de ani, aceste instituții au cooperat loial în spiritul Constituției, au cooperat în beneficiul oamenilor și niciodată în acea perioadă în detrimentul lor. Ce s-a întâmplat după plecarea mea de la Ministerul de Interne, întrebați polițiștii și o să vă spună, iarăși s-a revenit la dijme, s-a revenit la tot felul de foloase necuvenite, s-a revenit la vechile practici, oamenii care au fost eliminați din sistem s-au întors, contrabanda înflorește în continuare. Deci, trebuie să curmăm acest fenomen odată și pentru totdeauna și se poate face acest lucru cu o majoritate parlamentară proeuropeană, reformatoare, din care Platforma Demnitate și Adevăr trebuie să facă parte într-un număr cât se poate de mare. Suntem garanția raționalității, garanția lucrurilor bine făcute, duse până la capăt. Uitați-vă la proiectele de legi făcute de Platforma Demnitate și Adevăr și vă veți convinge că toate proiectele noastre au vizat și domeniul social, și economic, și justiția, și identitatea, că dacă vorbim despre problemele identitare, cine s-a bătut pentru problemele identitare, dacă nu Platforma Demnitate și Adevăr? Cine a contestat la Curtea Constituțională ilegalitățile și loviturile pe care le-au dat Șor și Dodon la adresa identității noastre naționale, dacă nu Platforma DA?”Europa Liberă: Votul geopolitic e pus în jos și la aceste alegeri parlamentare anticipate?Andrei Năstase: „În această campanie toată lumea încearcă să fie cosmopolită, încearcă să fie atotcuprinzătoare. Nu se poate fără geopolitică. Și eu mi-aș dori, eu sunt inițiatorul a ceea ce înseamnă consolidarea întregii societăți și eliminarea a tot ce înseamnă geopolitică. Este adevărat, spuneam mai înainte, trebuie să avem relații strânse și cu vecinii din Est, și cu vecinii din Vest, dar să nu uităm cine ne sunt frații, cine ne-a stat alături atunci când ne era greu și în sărăcie, și în pandemie; să nu uităm că la Cobasna avem un focar, un explozibil care poate să fie detonat în orice clipă; nu putem să nu ținem cont de faptul că au fost deschise niște secții de votare într-un teritoriu necontrolat de oficialitățile Republicii Moldova și care poate sta la îndemâna forțelor străine țării noastre. Iată pentru ce ne batem noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr.”Europa Liberă: Apropo despre votul din regiunea transnistreană și votul din diasporă să discutăm. Cum vedeți Dvs. participarea cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului la acest scrutin parlamentar?Andrei Năstase: „În condiții de legalitate, exact așa cum presupune legea, Constituția și toate procedurile elaborate de către autoritățile moldovene, dar cu respectarea Constituției. Nu se poate altfel, pentru că ce s-ar întâmpla? Păi, haideți atunci să deschidem 400 de secții de votare în Transnistria, că așa vrea Dodon, că așa vrea Putin. Apropo de Putin, uitați-vă că în Republica Moldova în ultima perioadă de timp nu prea se pronunță acest nume. Știți, ca pe timpul lui Plahotniuc, le era frică la toți politicienii de pe atunci să mai pronunțe numele Plahotniuc de frica lui, să nu-i bage pe la pușcărie, să nu-i calicească, să nu-i omoare. Așa și acum, toată lumea tace liniștit, nu mai pune nimeni problema „bolișoi paket”, promovată de Dodon, de fapt, federalizarea Republicii Moldova după un „plan Kozak-2”; nimeni nu mai pune problema acestor secții de votare, decât Platforma Demnitate și Adevăr, ne batem acum la Curtea Supremă de Justiție și la Curtea Constituțională. Pentru diasporă ne-am bătut în trecut la curți până la sânge, așa o să facem și de acum încolo pentru cetățenii noștri de acasă și din diasporă.”Europa Liberă: E îndreptățită ideea precum că votul din stânga Nistrului ar echivala cu votul din diasporă?Andrei Năstase: „Nu, nu! E adevărat sunt riscuri foarte și foarte mari. Să nu uităm că în Transnistria trăiesc foarte mulți cetățeni de-ai Republicii Moldova, votul acolo poate să fie viciat, dar să nu uităm determinarea cu care diaspora noastră a luptat de-a lungul timpului alături de noi, cei de acasă. Eu vreau să le transmit și pe această cale un mulțumesc mare, în zilele următoare împreună cu colega mea, Iana Stanțieru, sper să poată merge și Gheorghe Petic, și Andrei Dânga, vom merge în diasporă, vrem să ducem oamenilor adevărul și sper că împreună putem să determinăm ieșirea și mai masivă la vot și în interiorul țării, și a celor din diasporă. Nu pot ei fura, cât putem noi vota – asta vreau să le transmit și celor din diasporă, și celor de acasă. Bandiții care s-au unit acum împreună, uitați-vă, instanțele de judecată s-au unit cu CEC-ul, s-au unit cu structurile controlate de Dodon și de Șor. Cine controlează instanțele de judecată? - Plahotniuc. Vedeți cum și-au dat mâna? Iată, bandiții au hotărât: atâta timp cât poporul se unește, iar noi suntem dezbinați, avem de pierdut. Dacă noi ne unim și nu dezbinăm poporul, avem de câștigat. Haideți, eu o să le spun cetățenilor Republicii Moldova: să rămânem uniți, să depunem un efort în plus, să ieșim tot mai mulți și mai mulți la vot și în țară, și în afară și se poate să-i ducem la coșul de gunoi al istoriei pe toți, pe toți bandiții țării.”Europa Liberă: Despre miza votului din diasporă o să vorbim chiar cu colega Dvs., care figurează pe listele Platformei Demnitate și Adevăr, Iana Stanțieru, care e prezentă aici, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și o să aflăm mai multe despre importanța acestui vot din străinătate.Iana Stanțieru: „În primul rând, vreau să vă spun că urmărim și din străinătate cu mare drag emisiunile Dvs.”Europa Liberă: Mulțumim!Iana Stanțieru: „Și a fost o onoare pentru mine să fiu pe listele Platformei DA, pentru că sunt la începutul carierei mele politice și am vrut să fiu asociată cu un grup de oameni care sunt integri, care nu au un trecut de care să-mi fie rușine că am fost asociată cu un astfel de grup. Deci, sunt foarte mândră și în ceea ce privește diaspora, este foarte important și considerăm diaspora noastră ca și membri ai societății noastre. Eu la un moment dat nu aș mai vrea să-i spun diasporă, aș vrea să le spun moldovenii noștri dragi care sunt forțați sau obligați să plece în străinătate.”Europa Liberă: Și toți migranții votanți vor să participe la aceste alegeri? Ce preț pun ei pe acest scrutin parlamentar anticipat și pe rezultatele acestor alegeri?Iana Stanțieru: „Este foarte important, dacă ne gândim la cei care vor să rămână în străinătate, dar care au totuși pe cineva care a rămas în țară, majoritatea avem rude care au rămas aici. Deci, dacă vrem să schimbăm ceva în mai bine sau pentru cei care vor să se întoarcă în țară trebuie să luăm decizia și să participăm, să avem dreptul să participăm, să se audă vocea diasporei în ceea ce se întâmplă și în țară. Nu putem să așteptăm ca diaspora să contribuie cu peste 15 la sută din Produsul Intern Brut, dar să nu-i dăm voie diasporei să voteze.”Europa Liberă: Ce părere aveți despre activitatea clasei politice în forul legislativ?Iana Stanțieru: „Eu aș vrea să văd mai multă participare a diasporei. Cum v-am spus, nu putem să nu implicăm diaspora în deciziile care se iau în țară, pentru că este un număr prea mare pentru a fi ignorat.”Europa Liberă: Și dacă obțineți mandatul de deputat, care ar fi prima inițiativă legislativă pe care ați vrea s-o propuneți?Iana Stanțieru: „Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că chiar avem o strategie la care lucrăm acum, strategie pentru diasporă și sunt foarte mândră că am lucrat cu colegii mei și am adunat nevoile diasporei, și am creat această strategie. Și când mergem să vizităm diaspora noastră în următoarele săptămâni este probabil primul proces decizional participativ pe care îl vom avea.”Europa Liberă: Ce presupune această strategie?Iana Stanțieru: „Strategia se bazează pe patru principii. În primul rând, participarea diasporei noastre la construcția unei economii durabile a țării. Și aici vorbim de remitențe, aici vorbim despre investițiile diasporei, aici vorbim despre antreprenoriatul de care se poate bucura diaspora, întorcându-se în țară, dar și rămânând în străinătate. Doi: vorbim despre menținerea unei legături culturale, ca să nu se piardă acea noțiune de apartenență culturală și națională. Trei: vorbim despre o participare politică și aici avem măsuri foarte concrete legate de modul în care participă diaspora noastră la vot și patru: vorbim despre o reintegrare a diasporei. Ce facem noi concret dacă cineva din diasporă vrea să vină acasă? Cum facem, în primul rând, ca diaspora noastră să fie dorită acasă? Vedeți, la noi sunt mai mulți membri din diasporă care să-și sacrifice, să zicem, cariera sau viața din străinătate și să vină acasă și să vrea să facă ceva.”Europa Liberă: Dar cum s-ar descurca autoritățile statului, dacă din acel milion plecat de moldoveni ar reveni 500 de mii de cetățeni acasă? Iată, după alegeri se întorc jumătate de milion de cetățeni în Republica Moldova, ce fac ei aici, acasă, și ce le poate oferi Republica Moldova?Iana Stanțieru: „Diaspora noastră are calități diferite, da? Sunt cei care se pot întoarce și atunci putem crea anumite locuri de muncă pentru diasporă; doi: putem, de exemplu, încuraja antreprenoriatul, cei care au reușit să adune o anumită sumă în străinătate și care vor să-și deschidă un business doar ca să fie acasă. Cum? Am crea acele cursuri sau același suport fiscal, același suport vamal, același suport educațional, ca să-i învățăm pe concetățenii noștri cum să-și deschidă o proprie afacere. Asta ar crea locuri de muncă și pentru alți membri ai diasporei care ar putea să vină acasă. Deci, eu cred că dacă există dorință, se poate realiza, adică putem crea condițiile necesare, dar, în primul rând, trebuie să dorim să aducem diaspora acasă. În al doilea rând, trebuie să creăm condițiile necesare ca, atunci când se întoarce, diaspora să fie primită. Și vă spun concret, serviciile de integrare, deci nu există pentru moment puncte de informare – dacă vrei să te întorci acasă, care sunt oportunitățile de investiții, servicii sociale, nu există astfel de informații. În primul rând, ar trebui să le dăm oamenilor informația necesară, dacă vor să se întoarcă acasă.”Europa Liberă: Cum ați reacționat atunci când un politician a spus că cei din străinătate sunt un „electorat paralel”?Iana Stanțieru: „Pe mine mă dor direct astfel de atacuri, dar eu cred că toată diaspora a fost jignită, pentru că atunci când este vorba de contribuția diasporei la economia țării, diaspora contează, când este vorba ca diaspora să-și exprime votul, diaspora dintr-odată nu există. Nu este posibil, mai ales în cazul Republicii Moldova, o republică atât de tânără, când diaspora este plecată nu demult și legăturile sunt atât de puternice, este inacceptabil ca să spunem că diaspora nu contează.”